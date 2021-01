Xiaomi: Das hat niemand erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist als chinesisches Unternehmen in den vergangenen Tagen in den USA und damit auch an den Aktienmärkten klar unter Druck geraten. Die Notierungen sind zudem in den zurückliegenden Tagen nun wieder auf dem Weg nach oben. Das hatte niemand erwartet – denn der Grund für die Rücksetzer lag eigentlich auf der Hand.

Donald Trump hatte Xiaomi auf eine schwarze Liste setzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung