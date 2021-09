Xiaomi: Das große Datum – 15.9.

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi und seine Anhänger sowie die Eigentümer des Unternehmens – also Aktionäre – fiebern einem Datum entgegen: Dem 15.9. Dann kann eventuell auch die Aktie mehr Drive entwickeln als jüngst am Montag. Die Aktie ist ledilgich um -0,4% gefallen und reagiert immer langsamer auf die Marktentwicklungen. Der chinesische Mobilfunk- und Technologie-Konzern konnte in den vergangenen Monaten selten die Range zwischen 2,70 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung