Xiaomi: Ein fataler Fehler?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Wer in die Aktie von Xiaomi investiert hat, durfte sich bislang über die starke Kursentwicklung freuen. Am Freitag vor dem Wochenende ging es für das Papier des chinesischen Smartphone-Herstellers jedoch erneut bergab. Die Aktie musste einen Abschlag von 1,4 % hinnehmen – dies war in den ersten Handelsstunden ein herber Rückschlag für hoffnungsfrohe Investoren.

Ein Grund für die Kursschwäche der vergangenen Tage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung