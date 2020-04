Xiaomi: Wie geht es weiter mit der Aktie?

Nach einer steilen Kurskorrektur bewegte sich die Aktie von Xiaomi die letzten Tage in einem Seitwärtstrend. Noch ist unklar, wie groß die Auswirkungen der Coronavirus Pandemie für das Unternehmen sein werden. Die Aktie hat auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben, ist jedoch auch riskant. Sollten die Anleger nach der Kurskorrektur in die Aktie einsteigen oder geht der Kurs am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung