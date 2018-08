Xiaomi: Was vom Tage übrig bleibt!

Der chinesische Smartphone Hersteller Xiaomi konnte in dieser Woche die Anleger kurzzeitig begeistern. Denn nach dem eher enttäuschenden Börsengang lieferte man nun durchaus gute Argumente, um endlich an der Börse Fahrt aufnehmen zu können. So meldete Xiaomi für das zweite Quartal eine Umsatzsteigerung um 68 % auf 6,6 Milliarden Dollar. Aufgrund von Sondererlösen konnte man einen Nettogewinn von 2,1 Milliarden Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.