Xiaomi: Das Warten hat ein Ende!

Auch die Aktie von Xiaomi hatte am Rosenmontag im schlechten Marktumfeld deutlich abgegeben: Von noch 1,49 Euro zum Handelsschluss am Freitag ging es hinab auf nur noch 1,41 Euro – ein stattliches Minus von fast sechs Prozent. Doch bereits am Dienstag kam die gute Laune an der Börse zurück: Bereits zum Mittag hatte Xiaomi fast den gesamten Vortagsverlust wieder ausgeglichen. Aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung