Xiaomi: Unfassbar!

Es ist unfassbar, was nun der Aktie von Xiaomi gelungen ist. Nach einer kleinen Schwächeperiode in den letzten Tagen der vergangenen Woche sattelte das chinesische Papier nun zum Beginn der Woche geradezu unglaublich auf. Die Notierungen haben einen Aufschlag von gut 3 % geschafft. Wesentlich bedeutender jedoch, so zumindest einige Analysten, ist der Marsch auf mehr als 50 Euro. Das nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



