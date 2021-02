Xiaomi: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat auch am Dienstag einen recht starken Eindruck hinterlassen können. Am Mittwoch ging es zunächst mit -2,5 % bergab. Immerhin: Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, es werde gegen die Aufnahme auf die schwarze Liste noch unter der Regierung von Donald Trump in den USA klagen. Dies hatte Diskussionen um Xiaomi ausgelöst, weil befürchtet worden war, das Unternehmen werde von US-Investoren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung