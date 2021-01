Xiaomi: Neues Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist in den vergangenen Tagen vor der neuen Woche etwas abgefallen – so lautete die Kommentare. Tatsächlich hat das Unternehmen lediglich nicht ganz so stark zugelegt wie andere Hype-Werte. Mit 3,40 Euro steht die Aktie weiterhin deutlich höher als zu den Allzeithochs, die noch vor wenigen Handelstagen im alten Jahr bei 3,17 Euro notierten.

Dennoch: Aktuell ist die Aktie binnen von ...



