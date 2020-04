Xiaomi Mi Kids Watch 4 kommt mit UNISOC 8521E auf den Markt

Shanghai (ots/PRNewswire) - UNISOC, ein weltweit führender Anbieter von Chipsätzen für mobile Kommunikation und IoT, gab heute bekannt, dass die Kinder-Smartwatch Xiaomi Mi Kids Watch 4 mit 8521E für Smartwatches ausgestattet ist. Mit hoher Integration, hoher Leistung und niedrigem Stromverbrauch unterstützt UNISOC 8521E eine flexible Kombination von Konfigurationen, und findet breite Anwendung in Wearables wie z. B. Smart-Uhren.Der Chipsatz hat 2G, 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi und GNSS integriert, wodurch die Xiaomi Mi Kids Watch 4 mehrere LTE-Frequenzbänder unterstützen und Zugang zu 4G VoLTE- und WiFi-HD-Videoanrufen in mehr als 200 Ländern weltweit bieten kann.Basierend auf dem KI-gestützten, mit achtfacher Präzision arbeitenden Positionierungssystem des 8521E, dem hochpräzisen Positionierungs-SDK und der Cloud-Plattform ermöglicht die Uhr eine Positionsgenauigkeit von unter einem Meter und ist in der Lage, Positionierungsdienste in mehr als 4.000 großen Einkaufszentren, Bahnhöfen für Hochgeschwindigkeitszüge und Flughäfen zu leisten.Mit dem leichtgewichtigen Betriebssystem des 8521E und dedizierten Algorithmen kann die Laufzeit der Xiaomi Mi Kids Watch 4 im Standby-Modus bis zu acht Tage betragen. Die Produktneuvorstellung zeichnet sich zudem durch einen 1,78-Zoll AMOLED Vollbildschirm und zwei 5-Megapixel-Weitwinkelkameras mit KI-Unterstützung aus. Dies ermöglicht den Kindern, Bilder aus ihrer eigenen Perspektive aufzunehmen.Als Lernmittel verfügt die Kinder-Smartwatch Xiaomi Mi Kids Watch 4 über mehrere integrierte ausgewählte Lernanwendungen, und unterstützt Software, die KI-gestützt die Genauigkeit der englischen Aussprache bewertet, und weitere Lernsoftware. Die Kinder können mit der Uhr interagieren, indem sie ihr Fragen stellen, was für interessante interaktive Erfahrungen beim Erlernen der englischen Sprache sorgt."UNISOC ist stets der technischen Innovation verpflichtet. Wir freuen uns, mit Xiaomi bei der Entwicklung von Kids Watches zusammenzuarbeiten, die den Kindern Spaß machen, cool sind und gleichzeitig Positionsbestimmung in Echtzeit, unterhaltsames Lernen und Sicherheitsfunktionen bieten. Mit seiner 8521E Serie hilft UNISOC den globalen Herstellern, die schnelle Expansion von 4G-Smart-Uhren für Kinder voranzutreiben", erklärt David Wu, Executive Vice-President von UNISOC.Informationen zu UNISOCUNISOC, eine Kerntochter der Tsinghua Unigroup, ist ein führendes Fabless-Halbleiterunternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung von Kern-Chipsätzen für mobile Kommunikation und IoT verschrieben hat. Die Produkte des Unternehmens umfassen Mobile Chipset-Plattformen, die 2G/3G/4G/5G-Kommunikationsstandards unterstützen, sowie verschiedene Chipsatz-Lösungen in den Bereichen IoT, RFFE, Drahtlosvernetzung, Sicherheit, TV etc. Mit rund 4.500 Mitarbeitern, 14 Zentren für Forschung und Entwicklung und 7 Kundensupportzentren auf der ganzen Welt ist UNISOC bestrebt, einer der Top 3- Mobile Chipset-Anbieter in Bezug auf den globalen Marktanteil zu werden, und zum größten Chipsatz-Anbieter für IoT und verbindungstechnische Geräte und führenden 5G-Unternehmen in China aufzusteigen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.unisoc.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153791/UNISOC.jpgPressekontakt:Jeffrey He+86-21-2036-0600-2505Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132208/4569187OTS: UNISOCOriginal-Content von: UNISOC, übermittelt durch news aktuell