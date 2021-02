Xiaomi: Knall mit Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Chinesische Medien berichten einen Einstieg von Xiaomi in den “NEV-Sektor”. Die Aktie geht an der Börse in Hongkong durch die Decke. In Euro notiert kann der Wert am Freitag um 9,3 Prozent zulegen!

Wie das chinesische Nachrichtenportal Yicai global mit Berufung auf die "Late Post" berichtet, will der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi in den Fahrzeugsektor investieren. So will der größte Hersteller von



