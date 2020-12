Xiaomi: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Unglaublich, in welche Richtung sich Xiaomi plötzlich in den vergangenen Tagen entwickelt hat. Das US-Unternehmen musste binnen Wochenfrist einen Abschlag in Höhe von mehr als 12 % verbuchen. Dabei sind die Chancen auf einen Ausbruch nach oben auf das früher benannte Kursziel nicht (!) geringer geworden. Im Gegenteil: Es kann kurzfristig einen mächtigen Impuls geben, der in den Analysten bis dato ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



