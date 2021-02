Xiaomi: Ernüchterung, aber….!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Vor dem Wochenende die Sensation: Xiaomi will ein eigenes Elektro-Auto bauen! So die Berichte in chinesischen Medien. Demnach plant der Gründer von Xiaomi, Lei Jun, den Einstieg in den zukunftsträchtigen Markt der New Energy Vehicle (NEV).

Nach dieser Meldung kam jedoch weder eine Bestätigung noch ein Dementi des chinesischen Smartphone-Herstellers. So wurden schon am Freitag Gewinne wieder mitgenommen. Das Tageshoch in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung