Xiaomi: Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat am Donnerstag einen sehr schlechten Start in die Endrallye der Woche hingelegt. Es ging sehr schnell um gut 5% abwärts. Die Aktie testete schon in den ersten Handelsminuten eine sehr wichtige Untergrenze. Ein Crash könne bevorstehen, hatten einige Stimmen schon in den vergangenen Wochen befürchtet. Möglicherweise aber kündigt sich das Gegenteil an.

Xiaomi: Erfolgreich

Die Aktie testete dabei die Untergrenze um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung