Xiaomi: Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In der nun abgelaufenen Handelswoche kam es zu einem Kursrückgang in der Xiaomi-Aktie. Zum Wochenstart am Montag konnte der Wert ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung erreichen. Dieses Top notiert bei 3,877 Euro. Anschließend bröckelten die Kurse jedoch schrittweise wieder ab.

Das Wochenhoch notiert somit am Montag – das Wochentief hingegen wurde am Donnerstag bei 3,255 Euro erreicht. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung