Xiaomi: Beschleunigt sich jetzt die Abwärtsbewegung?

Die Xiaomi-Aktie vollzog im zweiten Halbjahr 2020 eine beeindruckende Rallye. Neue Hochs konnten am 1. September bei 3,11 Euro, am 23. November bei 3,17 Euro und schließlich am 4. Januar bei 3,87 Euro ausgebildet werden. Im Anschluss an das neue Allzeithoch ging der Wert jedoch in eine Korrektur über.

Es hat sich ein neuer Abwärtstrend ausgebildet und die zuvor genannten



