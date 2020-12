Xiaomi Aktie: Ein wirklich erstaunliches Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist zurück: Nachdem die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns mit herben Abschlägen in die neue Börsenwoche gestartet waren, geht es seit Mittwochvormittag wieder aufwärts: Von einem Kurs bei nur noch 2,58 Euro hatte sich die Xiaomi-Aktie bereits am Mittwoch wieder auf 2,65 Euro verbessert. Zum Handelsschluss am Donnerstag standen bereits 2,73 Euro auf dem Kurszettel. Das Comeback von Xiaomi ist umso ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



