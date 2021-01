Xiaomi Aktie: Das werden sie nicht gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi hatte sich in den vergangenen Tagen wieder zurückgekämpft: Nachdem die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns von ihrem Allzeithoch bei 3,84 Euro am 4. Januar auf zwischenzeitlich 3,32 Euro gefallen waren, erreichten sie im Laufe des Dienstags wieder 3,60 Euro. Seitdem aber befindet sich die Xiaomi-Aktie wieder auf dem absteigenden Ast, nur noch 3,46 Euro standen am Mittwochvormittag zeitweilig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



