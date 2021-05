Xiaomi-Aktie: Das war wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi – das Kursziel ist stabil!

Die Bullen der Xiaomi-Aktie konnten erst in den jüngsten Handelstagen den wichtigen 200-Tage-Durchschnitt für sich nutzen, um eine erneute kleine Bewegung in Richtung Norden anzustreben. Aktuell bewegt sich der Anteilschein auf dem Widerstandsbereich um ca. 2,90 EUR zu. Dieser muss zwangsläufig genommen werden, um positive Impulse an den Markt zu senden.

