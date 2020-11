Xiaomi Aktie: Mit wahnsinnigem Tempo!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kämpft, wenn man so will. Zwei Mal in dieser Woche waren die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns nach ihrem jüngsten Höhenflug auf 2,90 Euro bereits nach unten gesackt, zwei Mal kam die Xiaomi-Aktie wieder zurück. 2,43 Euro standen am Mittwoch zeitweilig nur noch auf dem Kurszettel, am Donnerstag zum Börsenschluss wurden die Anteilsscheine bei immerhin 2,60 Euro gehandelt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



