Xiaomi Aktie: Das wäre tatsächlich einzigartig!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Start in die Woche war für Xiaomi wahrlich kein guter: Am Montag gaben die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns von ihrem Freitagsschlusskurs bei 2,72 Euro bis zu 2,65 Euro nach. Doch die Stimmung hat sich komplett gedreht: Am Dienstag ging es für die Xiaomi-Aktie zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent nach oben, 2,83 Euro standen am Vormittag in Frankfurt wieder auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung