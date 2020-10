Xiaomi Aktie – Das sorgt für Frust!!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktienmärkte unter Druck! Die Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Krise führen zu deutlichen Gewinnmitnahmen. So fällt der Deutsche Aktienindex um 3,71% bis auf 12.177 Punkte. Dieses Niveau wird jedoch nachbörslich noch deutlich unterschritten. Denn die US-Börsen fallen ebenfalls. So notiert der Tech-Index NASDAQ 100 mit über 2 % im Minus! In der Regel fallen in schwachen Aktienmärkten die Aktien, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung