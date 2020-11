Xiaomi Aktie: Das sind starke Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nachdem es in der zweiten Oktoberhälfte zu einem leichten Rücksetzer gekommen war, zeigt die Kurve bei der Xiaomi-Aktie seit Ende des Monats wieder nach oben. Auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) wurde der Abverkauf gestoppt und die Aktie stabilisiert. In dieser Woche brach der Anteilsschein ein weiteres Mal – per Gap – nach oben aus, nachdem es eine Kaufempfehlung gegeben hat. Inzwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung