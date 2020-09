Xiaomi-Aktie: Das sieht gar nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Den Anlegern ist es in den vergangenen Wochen nicht gelungen, positive Nachrichten rund um Xiaomi zu nutzen, um den Kursen neuen Antrieb zu verleihen. Stattdessen ging es mit den Kursen in bedenklichem Tempo südwärts. Die traurige Bilanz für den September ist bisher ein Verlust von etwa 25 Prozent. Was genau derzeit für einen solchen Verkaufsdruck sorgt, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung