Xiaomi-Aktie: Ein prestigeträchtiger Sieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Donnerstag war ein guter Tag für Xiaomi. Das betraf zunächst die Performance an der Börse. Die Papiere des chinesischen Technoloigie-Konzerns verbesserten sich am Handelsplatz Frankfurt um mehr als fünf Prozent auf 2,87 Euro. Damit befindet sich die Xiaomi-Aktie auch auf Wochensicht wieder deutlich im Plus. Darüber hinaus hat der Smartphone-Hersteller einen zwar knappen, aber prestigeträchtigen Sieg davongetragen, wie ebenfalls am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!