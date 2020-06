Xiaomi Aktie: Vor neuem Weltrekord!

Nach einem kleinen Ausrutscher am Donnerstag hat die Aktie von Xiaomi ihren Aufwärtsmarsch an den Börse im frühen Handel am Freitag fortgesetzt: Um 1,5 Prozent verbesserten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Unternehmens in den ersten beiden Handelsstunden in Frankfurt auf 1,47 Euro. Das Wochenplus beläuft sich damit auf rund sieben Prozent, auf Monatssicht hat die Xiaomi-Aktie sogar ein Viertel an Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



