Xiaomi-Aktie: Die neue Nummer eins!

Der Start in die neue Börsenwoche war Xiaomi reichlich misslungen: Von 2,80 Euro noch Ende der Vorwoche, rutschten die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns auf weniger als 2,70 Euro zurück. Seitdem allerdings hat sich die Stimmung wieder aufgehellt: Nach einem kleinen Aufschlag am Dienstag, knackte die Xiaomi-Aktie am Mittwoch wieder die Marke von 2,75 Euro. Großes Lob gab es jetzt zudem für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!