Xiaomi Aktie: Ein nächstes Ausrufezeichen!

Die Aktie von Xiaomi scheint ihre Schwächephase nach der angekündigten Kapitalerhöhung Anfang vergangener Woche endgültig beendet zu haben. In großen Sprüngen, jeweils zum Börsenstart, machten die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns am Dienstag und Mittwoch ordentlich Boden gut. Letztlich ging die Xiaomi-Aktie am Mittwoch in Frankfurt bei 2,89 Euro aus dem Handel. Gegenüber dem Eröffnungskurs vom Montag von 2,68 Euro ein Aufschlag



