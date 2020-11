Xiaomi Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi hat nach ruhigeren Handelstagen am Mittwoch plötzlich den Kursturbo eingelegt: Bis zum Nachmittag ging es mit den Papieren des chinesischen Technologiekonzerns um gut acht Prozent nach oben auf rund 2,70 Euro. Das Allzeithoch, das die Xiaomi-Aktie am 1. September bei 2,94 Euro ausgebildet hatte, scheint nicht mehr allzu fern. Und in der Tat, die Nachrichtenlage rund um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung