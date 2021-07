Xiaomi-Aktie: Die nächste Revolution!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nein, an der Börse reißt Xiaomi derzeit wirklich keine Bäume aus. Anfang Juni sah es noch so aus, als könnten die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns die Marke von 3 Euro endlich nachhaltig hinter sich lassen, auf bis zu 3,19 Euro ging es nach oben. Nach einem weiteren kleinen Abschlag am Donnerstag aber stehen bei der Xiaomi-Aktie aktuell nur noch 2,90 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung