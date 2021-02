Xiaomi-Aktie: Das lässt aufhorchen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nachdem es Ende vergangenen Jahres in China bereits soweit war, sind nun auch die hiesigen Märkte dran. Wie das Fachmagazin „Computerbase“ berichtet, soll das Xiaomi Mi 11 am 25. Februar endlich auch in Deutschland erscheinen. Das Smartphone sorgte unter anderem mit dem Snapdragon 888 für Aufsehen.

Eines der herausragendsten Merkmale ist außerdem die Kamera, welche vom Hersteller als „Filmstudio im Hosentaschenformat" bezeichnet



