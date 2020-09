Xiaomi-Aktie: Das kommt überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist dafür bekannt, sich gerne einmal auszuprobieren und keine Art von Experiment in irgendeiner Art und Weise zu scheuen. Die ständigen Neuvorstellungen kamen an der Börse zumeist gut an. Mit so manchem innovativen Gerät und vor allem dem einen oder anderen Preiskracher konnten die Chinesen die Gunst der Anleger erobern. In der Folge entwickelte sich die Aktie in der jüngeren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung