Xiaomi-Aktie: Das könnte alles ändern!

In den letzten Zügen ihrer Existenz verhängte die Trump-Regierung Sanktionen gegen den chinesischen Tech-Konzern Xiaomi, was sich beim Aktienkurs mehr als deutlich bemerkbar machte. Der Konzern zog dagegen vor Gericht und bekam in der Sache überraschend recht, wie das Branchenportal „golem.de“ berichtet.

Ein Gericht in Washington setzte jegliche Strafmaßnahmen zunächst aus, darunter etwa ein Verbot zum Kauf von Xiaomi-Aktien von US-Investoren, das



zur Originalmeldung