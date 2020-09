Xiaomi-Aktie: Das kann sich der Konzern gerade erlauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Am Montag wurde bekannt, dass der Xiaomi-Vize Lin Bin sich von einem großen Teil seiner Aktien trennt. Ganze 350 Millionen Aktien ließ der Manager auf die Märkte los und sicherte sich so mit den derzeit hohen Kursen ansehnliche Gewinne. Anfangs schien es noch so, als würde dieser Handel den Kurs nicht allzu sehr belasten. Am Montag konnte die Xiaomi-Aktie sich sogar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



