Xiaomi-Aktie: Das ist wirklich keine Überraschung!

Was für ein Start für Xiaomi in die neue Börsenwoche: Die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns legten in Frankfurt bis zum frühen Nachmittag auf bis zu 2,79 Euro zu, gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeutete dies ein zeitweiliges Plus von annähernd zehn Prozent. Und auch, wenn die Xiaomi-Aktie ibis zum Abend wieder leicht auf 2,75 Euro nachgab, ein Aufschlag von gut acht