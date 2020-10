Xiaomi Aktie: Das ist tatsächlich einzigartig!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi scheint in dieser Woche wieder zurück in die Spur zu finden: Nachdem die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns in der vergangenen Woche von in der Spitze 2,47 Euro auf 2,31 Euro am Freitag zurückgefallen waren, notierte die Xiaomi-Aktie am Dienstag zum Börsenschluss in Frankfurt wieder bei 2,39 Euro. Bis zum Allzeithoch von vor gut einem Monat bei 2,94 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



