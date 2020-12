Xiaomi Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Auch die Aktie von Xiaomi konnte sich vor dem Wochenende dem schwächelnden Gesamtmarkt nicht entziehen. Am Donnerstag noch hatten sich die Papiere leicht von 2,89 auf 2,93 Euro zum Handelsschluss in Frankfurt verbessert, am Freitag gab die Xiaomi-Aktie dann genau diesen Zugewinn wieder ab. Damit haben die Anteilsscheine des chinesischen Technologiekonzerns im Wochenverlauf dennoch mehr als sechs Prozent dazugewonnen. Das kam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



