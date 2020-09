Xiaomi Aktie: Das ist mal ein Frühstart!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Glaubt man übereinstimmenden Medienberichten, wird Xiaomi im Laufe des heutigen Mittwoch sein, auch preislich, abgespecktes Smartphone-Flaggschiff Mi 10T Pro in einem Online-Event offiziell vorstellen. Von Feiertagsstimmung war am Vortag an der Börse allerdings noch keine Spur: Die Xiaomi-Aktie gab zwischenzeitlich mehr als drei Prozent ab, bevor sie sich dann am Dienstagnachmittag bei einem Minus von knapp zwei Prozent und rund 2,25 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



