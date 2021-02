Xiaomi-Aktie: Das ist ein herber Dämpfer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Am Wochenende kursierten Gerüchte, wonach der chinesische Tech-Konzern Xiaomi den E-Auto-Sektor ins Auge gefasst haben könnte. Insider berichteten davon, dass ein Projekt für ein eigenes Fahrzeug bereits in die Wege geleitet wurde, wenngleich sich dieses noch in einem frühen Stadium befinden soll.

Die Meldungen halfen der Xiaomi-Aktie spürbar auf die Sprünge. Immerhin handelt es sich um einen der größten Wachstumsmärkte überhaupt und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung