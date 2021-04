Xiaomi-Aktie: Das ist ein großer Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass Xiaomi in Zukunft definitiv in den Bereich der Elektroautos einsteigen will. Kürzlich hat CEO Lei Jun darüber weitere Details bekanntgegeben. So sollen innerhalb der kommenden zehn Jahre umgerechnet 8,5 Milliarden Euro in diesen Bereich investiert werden, wie auf dem Portal „heise.de“ zu lesen ist.

Jun bezeichnet das Vorhaben als das „letzte große Projekt" seines Lebens ...



