Xiaomi Aktie: Das ist ein gigantischer Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bislang hat die Aktie von Xiaomi ihren Weg in dieser Börsenwoche noch nicht so recht gefunden: Nach einem Schlusskurs von 2,53 Euro noch am Freitag in Frankfurt, ging es zunächst leicht abwärts mit den Papieren des chinesischen Technologiekonzerns auf bis zu 2,41 Euro am Dienstag. Am Mittwoch allerdings zeigte der Kurs der Xiaomi-Aktie zunächst wieder nach oben. Das korrespondiert auch vielmehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung