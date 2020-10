Xiaomi Aktie: Das ist ein echter Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi ist nach Tagen des Kursrückgangs am Dienstag in eine Seitwärtsbwegeung übergegangen: Die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns pendelten bis zum späten Nachmittag um die 2,30 Euro. Damit büßte die Xiaomi-Aktie auf Wochenfrist aktuell rund sieben Prozent an Wert ein. Im vergangenen Halbjahr hat der Konzern allerdings seinen Börsenwert noch immer annähernd verdoppelt. Vor allem große Verkaufserfolge bei den ...



