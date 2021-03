Xiaomi-Aktie: Das ist doch mal eine Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi bleibt ein Wackelkandidat. Nachdem die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers sich am Freitag wieder leicht verbessern konnten, starteten sie am Montag wieder mit einem leichten Abschlag in die neue Börsenwoche. 2,78 Euro standen nach der ersten Handelsstunde auf dem Kurszettel der Xiaomi-Aktie, das waren gut zehn Prozent weniger als noch am vergangenen Montag. Das kommt durchaus überraschend, wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!