Xiaomi Aktie: Das ist bitter!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Zeit des Höhenflugs der Aktie von Xiaomi scheint erst einmal vorbei: Bereits zum zweiten Mal in Folge rutschten die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns direkt zum Handelsbeginn deutlich ab. Am Mittwoch erlebte die Xiaomi-Aktie einen Rücksetzer vom Vortagesschlusskurs von 3,78 Euro auf nur noch 3,63 Euro. Nach einer leichten Erholung im Laufe des Tages auf letztlich 3,65 Euro, wurde es am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung