Xiaomi-Aktie: Das ist ein bisschen wenig!

Starke Aufwärtsbewegung, Korrektur sowie anschließende Bodenbildung an der 200-Tage-Linie. Ein Chart wie im Lehrbuch. Die jüngste Abwärtsbewegung in der Xiaomi-Aktie stoppte an der 200-Tage-Linie. Von hier aus konnte sich eine Gegenbewegung auf die Gewinnmitnahmen der vergangenen Wochen durchsetzen.

Ein weiterer Impuls für die jüngste Erholung die Nachricht über ein Gerichtsurteil. Ein US-Richter verfügte eine einstweilige Verfügung gegen die Aufnahme von Xiaomi auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



