Xiaomi-Aktie: Das ist bislang unerreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach ihrem fulminanten Comeback zum Wochenanfang, erlitt die Aktie von Xiaomi erstmals wieder einen leichten Dämpfer. Nachdem die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns sich von 2,45 Euro noch am Freitag auf bis zu 2,92 Euro vorgearbeitete hatten, ging es mit der Xiaomi-Aktie bis zum Handelsschluzss am Mittwoch in Frankfurt wieder zurück auf 2,83 Euro. Die Erleichterung über die am Wochenende per US-Gericht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung