Xiaomi Aktie – Das ist Teil der Wahrheit!

Was ist hier los? Die Xiaomi-Aktie kann ihre Erholung der vergangenen Tage nicht wirklich fortsetzen! So tritt der Wert eher auf der Stelle. Die abgelaufene Woche startete die Xiaomi-Aktie bei 2,47 Euro und beendete die Börsenwoche bei 2,53 Euro. Das Hoch notierte bei 2,62 sowie das Tief bei 2,32 Euro. Im nachbörslichen Handel am Freitag verlor der Wert noch ein paar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



