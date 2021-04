Xiaomi-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi zeigt in den letzten Tagen klare Aufwärtstendenzen und hat sich inzwischen über den kurzfristigen Abwärtstrend hinweggesetzt. Allerdings ist es den Anlegern bislang nicht gelungen, die 50-Tage-Linie (EMA50) zu überwinden. In der vergangenen Woche prallte der Kurs vom gleitenden Durchschnitt nach unten ab und testete den überwundenen Abwärtstrend von oben. Dieser Test verlief erfolgreich.



