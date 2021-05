Xiaomi-Aktie: Das hat es in sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Ein Höhenflug ist es nicht gerade, eine positive Entwicklung aber allemal: Die Aktie von Xiaomi hat am Mittwoch erstmals seit langem wieder die Marke von 3 Euro nach oben durchbrochen – und konnte dieses Niveau am Donnerstag nicht nur halten, sondern sogar leicht ausbauen. Damit haben die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns binnen einer Woche gut zehn Prozent an Wert dazugewonnen.



