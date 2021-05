Xiaomi-Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Vor der Aktie von Xiaomi liegt eine äußerst spannende Woche: Wird es den Papieren des chinesischen Technologie-Konzerns gelingen, die psychologisch wichtige Marke von drei Euro zu verteidigen? Am Freitag hatte sie das trotz eines kleinen Rücksetzers tatsächlich geschafft. An der Börse in Stuttgart, wo bis am späten Abend gehandelt wurde, konnte die Xiaomi-Aktie in den letzten zwei Stunden sogar leicht zulegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!